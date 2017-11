Ue: Commissione, valutazioni sui documenti di bilancio. Dombrovskis, “bene le riforme, ma Unione monetaria rimane incompleta”

(Bruxelles) “Nonostante tutte le riforme istituzionali attuate negli anni passati, l’Unione economica e monetaria dell’Europa rimane incompleta. Dobbiamo perciò trarre profitto dai periodi di congiuntura favorevole per continuare a rafforzare l’Uem e rendere le nostre economie più resilienti e inclusive”. Lo ha affermato Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione e responsabile per l’euro, presentando nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles per la valutazione dei documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro. “Il mese prossimo presenteremo nuove proposte intese a rafforzare ulteriormente l’Uem. Tuttavia, il rafforzamento dell’architettura dell’Unione monetaria non elimina la necessità di perseguire solide politiche economiche, sociali e di bilancio a livello nazionale: è questo l’obiettivo principale del semestre europeo”. Dombrovskis ha aggiunto: “Oggi presentiamo i pareri della Commissione sui documenti programmatici di bilancio e invitiamo gli Stati membri che rischiano di non rispettare il patto di stabilità e crescita ad adottare le misure necessarie per adeguare il loro percorso di bilancio”.