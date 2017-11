Ue: Commissione scrive al Governo richiamando l’Italia su debito pubblico e manovra 2018

(Bruxelles) “Con riferimento all’Italia, il persistere dell’elevato livello di debito pubblico è motivo di preoccupazione”. In una lettera indirizzata alle autorità italiane, il vicepresidente della Commissione Ue, Dombrovskis, e il commissario Moscovici, hanno comunicato che la Commissione “intende procedere, nella primavera del 2018, a una nuova valutazione della conformità dell’Italia al parametro per la riduzione del debito”. Nella missiva si riconoscono i passi compiuti dal governo italiano per la crescita e la competitività, ma al contempo si segnala l’esigenza di confermare una manovra finanziaria 2018 “senza annacquare le sue disposizioni principali”.