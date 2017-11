Santa Cecilia: card. Bassetti, chiede ai romani di “pregare” per il suo nuovo incarico

“A tutti voi, che siete la mia comunità cristiana di Roma, chiedo di pregare perché il Signore mi doni la forza e la grazia di adempiere con fedeltà all’incarico cui sono stato chiamato”. Con queste parole il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ha iniziato la sua omelia per la festa di Santa Cecilia, nell’omonima basilica romana. Dopo il saluto e la “gratitudine” a mons. Marco Frisina, rettore della basilica, Bassetti ha salutato e ringraziato “le monache benedettine che custodiscono questo sacro tempio, sorto su antiche rovine e prezioso custode di specialissime opere d’arte che nel corso dei secoli hanno tenuto vivo il culto verso la Martire Cecilia”, in “uno dei luoghi più sacri di Roma e cari a tutta la cristianità”. Poi il ringraziamento alla coro della Cappella Sistina, e in particolare alla presenza dei nuovi “Pueri Cantores” che verranno ammessi proprio questa sera. “In questi mesi abbiamo sperimentato in molti modi la vicinanza del Signore nella nostra vita e nella nostra missione pastorale”, ha detto il cardinale: “Sulla mia persona, il Santo Padre e i confratelli vescovi hanno voluto caricare il peso di una grande responsabilità: quella di guidare la Conferenza episcopale italiana nei prossimi anni. Si tratta di un compito veramente impegnativo, che ho assunto con spirito di servizio verso la Chiesa che è in Italia”.