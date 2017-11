Salute: Medicina Solidale a sindaco Raggi, “non abbandoni 15mila poveri senza cure a Tor Bella Monaca”

“Dopo i ripetuti appelli inviati all’assessore Baldassarre e dopo l’ennesimo e inspiegabile silenzio dell’assessorato alle politiche sociali di Roma Capitale, lanciamo un accorato appello al sindaco di Roma, Virginia Raggi, affinché intervenga per risolvere il problema dell’accatastamento della sede dell’associazione Medicina Solidale che assiste a Tor Bella Monaca oltre 15mila poveri ogni anno. A causa del mancato accatastamento e in attesa delle autorizzazioni regionali la sede non sta funzionando lasciano senza cure migliaia di cittadini romani che vivono ai margini della nostra città”. È quanto dichiara Lucia Ercoli, responsabile sanitaria di Medicina Solidale. “Siamo basiti – aggiunge Ercoli – di fronte all’ennesima dimostrazione di come la burocrazia e la politica possano letteralmente strangolare i cittadini più deboli. Il fatto poi che la nostra associazione vada avanti senza nessun tipo di finanziamento pubblico dovrebbe indurre le autorità cittadine a valutarlo come merito e non come demerito. Baldassarre oltre una settimana fa ha dichiarato ai giornali che avrebbe risolto il problema subito, ma di nuovo è sparita. I poveri non possono aspettare!”.

“Se i più deboli – conclude Ercoli – non sono al centro dell’agenda politica di Roma come possiamo pensare di ricostruire un tessuto sociale e culturale degno di questa città? Per questo chiediamo al sindaco di metterci la faccia e di fare sapere, non tanto a noi, quanto ai poveri della sua città quale sia la tempistica per la soluzione della vicenda che ha dell’assurdo. L’unica cosa che ci rimane da fare, nella disperazione, è di portare i poveri a farsi visitare su piazza del Campidoglio”.