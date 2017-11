Pedofilia: Don Di Noto (Meter), “con polizia polacca accordo apripista”

Un accordo di collaborazione composto da 7 articoli con lo scopo di contrastare il fenomeno degli abusi sessuali su minori su Internet. È quello firmato questa mattina a Roma tra l’associazione Meter Onlus e la Polizia polacca, all’ambasciata della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede, da don Fortunato Di Noto, presidente di Meter, e dal capo della Polizia polacca, ispettore generale Krzysztof Gajewski, alla presenza dell’ambasciatore Janusz Andrzej Kotański. Spiega don Di Noto: “La cooperazione della Polizia polacca con Meter prevede la fornitura di informazioni circa il materiale illegale su Internet che coinvolga minori e anche utenti che facciano riferimento alla Polonia. Trasmetteremo le nostre segnalazioni ad un indirizzo speciale della Polizia polacca: tali segnalazioni saranno a disposizione dell’Ufficio della criminalità informatica della polizia. Tutte le informazioni ottenute e trasmesse all’associazione Meter Onlus saranno utilizzate dagli agenti di polizia polacca in conformità alla legislazione in vigore nella Repubblica di Polonia”. Un accordo “apripista” e “unico nel suo genere come modello operativo per accelerare l’apertura di indagini e azioni investigative” che potrà servire “come esempio di ulteriori accordi con altri Paesi del mondo”.