Papa Francesco: udienza, “nella messa si fa Pasqua, Gesù ci trascina davanti alla vita eterna”

foto SIR/Marco Calvarese

“Ogni celebrazione dell’Eucaristia è un raggio di quel sole senza tramonto che è Gesù Cristo risorto”. È l’immagine usata dal Papa nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata davanti a 10mila fedeli. “Partecipare alla Messa, in particolare alla domenica, significa entrare nella vittoria del Risorto, essere illuminati dalla sua luce, riscaldati dal suo calore”, ha spiegato Francesco: “Attraverso la celebrazione eucaristica lo Spirito Santo ci rende partecipi della vita divina che è capace di trasfigurare tutto il nostro essere mortale”. “Nel suo passaggio dalla morte alla vita, dal tempo all’eternità, il Signore Gesù trascina anche noi con lui a fare Pasqua”, ha detto Francesco, che poi ha aggiunto a braccio: “Nella Messa si fa Pasqua. Noi nella Messa stiamo con Gesù, morto e risorto, e lui ci trascina davanti alla vita eterna”. E ancora: “Nella Messa ci uniamo a lui. Anzi, Cristo vive in noi e noi viviamo in lui, come afferma San Paolo: ‘Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me’. Così pensava Paolo”.