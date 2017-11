Papa Francesco: udienza, “la messa è rifare il Calvario, non è uno spettacolo”

foto SIR/Marco Calvarese

“La messa è rifare il Calvario, non è uno spettacolo”. Il Papa ha concluso con questa frase, a braccio, la catechesi dell’udienza di oggi. “Se l’amore di Cristo è in me, posso donarmi pienamente all’altro, nella certezza interiore che se anche l’altro dovesse ferirmi io non morirei; altrimenti dovrei difendermi”, ha spiegato, citando l’esempio dei martiri, che “hanno dato la loro vita proprio per questa certezza della vittoria di Cristo sulla morte”. “Solo se sperimentiamo questo potere di Cristo, il potere del suo amore, siamo veramente liberi di donarci senza paura”, ha ammonito Francesco . “E questo è la Messa”, ha proseguito a braccio: “Entrare in questa passione, morte, resurrezione e ascensione di Gesù”. “Quando andiamo a Messa è come se andassimo al Calvario, lo stesso”, ha spiegato il Papa sempre fuori testo: “Ma pensate voi: se noi andiamo al Calvario – pensiamo con l’immaginazione – in quel momento, e noi sappiamo che quell’uomo lì è Gesù, ma noi ci permetteremmo di chiacchierare, di prendere fotografie, di fare un po’ lo spettacolo?”. “No, perché è Gesù”, la risposta: “Noi sicuramente saremmo nel silenzio, nel pianto, e anche nella gioia di essere salvati”. “Quando noi entriamo nella chiesa per celebrare la Messa, pensiamo questo”, l’invito del Papa ai 10mila fedeli presenti oggi in piazza San Pietro: “Entro dal Calvario, dove Gesù dà la vita per me e così spariscono lo spettacolo, le chiacchiere, i commenti e queste cose che ci allontanano da quella cosa tanto bella che è la Messa, il trionfo di Gesù”. “La partecipazione all’Eucaristia ci fa entrare nel mistero pasquale di Cristo, donandoci di passare con lui dalla morte alla vita”, ha concluso Francesco: “Cioè Calvario, lì. La messa è rifare il Calvario, non è uno spettacolo”.