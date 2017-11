Papa Francesco: udienza, Gesù “morì per amore”. “Pasqua di Cristo è vittoria definitiva sulla morte” e sul male. Peccato inquina la vita

foto SIR/Marco Calvarese

Gesù “morì per amore”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, per spiegare come nell’Eucaristia, “egli vuole comunicarci questo suo amore pasquale, vittorioso”. “Se lo riceviamo con fede, anche noi possiamo amare veramente Dio e il prossimo, possiamo amare come lui ha amato noi, dando la vita”, ha assicurato Francesco durante la catechesi dell’udienza di oggi: “Il suo sangue, infatti, ci libera dalla morte e dalla paura della morte. Ci libera non solo dal dominio della morte fisica, ma dalla morte spirituale che è il male, il peccato, che ci prende ogni volta che cadiamo vittime del peccato nostro o altrui. E allora la nostra vita viene inquinata, perde bellezza, perde significato, sfiorisce”. Cristo, invece, “ci ridà la vita: Cristo è la pienezza della vita, e quando ha affrontato la morte la annientata per sempre: risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita”. “La Pasqua di Cristo è la vittoria definitiva sulla morte, perché lui ha trasformato la sua morte in supremo atto d’amore”, ha ricordato il Papa: “Morì per amore”.