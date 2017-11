Papa Francesco: udienza, fa salire quattro bambini sulla “papamobile”. Anche un gruppo di cinesi fra i 10mila in piazza

foto SIR/Marco Calvarese

Il Papa è arrivato intorno alle 9.25 in piazza San Pietro, dove ad attenderlo ci sono circa 10mila fedeli, tra cui anche una cinquantina di fedeli cinesi, provenienti da Shan Xi. Subito dopo il suo ingresso in piazza, Francesco ha fatto fermare la “papamobile” per far salire quattro ragazzi a bordo – tutti in tuta blu scuro, la divisa del Collegio Ienu (Istituto di educazione delle Nazioni Unite) – che curiosi e divertiti si godono ora da vicino il giro papale tra i fedeli, muniti degli immancabili smartphone per foto e selfie. Tra i fedeli presenti oggi in piazza San Pietro, anche un centinaio di bambini del gruppo degli sbandieratori e musici di Alba, vestiti con i tradizionali e sgargianti abiti medievali. In fila sul sagrato, hanno “scortato” il Papa nel tragitto a piedi fino alla sua postazione davanti alla basilica. All’udienza di oggi partecipa anche il gruppo del Teatro patologico, di Roma, che mette in scena allestimenti teatrali facendo recitare anche persone con disabilità. Subito prima dell’udienza, nello studio dell’Aula Paolo VI, il Papa ha ricevuto in udienza Abdullah bin Fahad Allaidan, consigliere del Ministro degli Affari Islamici della convocazione e della Guida, del Regno dell’Arabia Saudita.