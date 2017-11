Notizie Sir del giorno: i rohingya all’incontro ecumenico e interreligioso a Dacca con il Papa, ergastolo a Mladic, corridoi umanitari in Belgio

Papa in Myanmar e Bangladesh: Burke (Santa Sede), “ci saranno anche i rohingya all’incontro ecumenico e interreligioso per la pace a Dacca”

Ci saranno anche i “rohingya” all’incontro ecumenico ed interreligioso per la pace, in programma alle ore 17 (ora locale) del 1°dicembre, nel giardino dell’arcivescovado di Dacca, in Bangladesh. Lo ha annunciato Greg Burke, direttore della Sala Stampa della Santa Sede, durante il briefing sul viaggio apostolico di Papa Francesco in Myanmar e Bangladesh. (clicca qui)

Ergastolo a Mladic: mons. Tomasevic (Conferenza episcopale Bosnia-Erzegovina), “sentenza che richiama il triste passato”

“La sentenza odierna mi ricorda le cose terribili successe durante la guerra, di alcune delle quali sono stato testimone, essendo segretario del cardinale Puljic con cui ho girato in lungo e in largo il Paese”: è il commento a caldo, rilasciato al Sir da mons. Ivo Tomasevic, segretario generale della Conferenza episcopale della Bosnia-Erzegovina, a proposito della condanna all’ergastolo per Ratko Mladic, l’ex comandante dell’esercito serbo bosniaco emessa oggi dalla Corte del Tribunale penale internazionale dell’Aia. (clicca qui)

Ue: Commissione, valutazioni sui documenti di bilancio. Cinque Paesi sorvegliati speciali: Belgio, Italia, Austria, Portogallo e Slovenia

(Bruxelles) La Commissione, nelle sue valutazioni sui documenti programmatici di bilancio del Stati di Eurolandia, si è espressa oggi sui 16 Paesi soggetti al “braccio preventivo” del Patto di stabilità e crescita. Per 6 di essi (Germania, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Finlandia e Paesi Bassi), “i documenti programmatici di bilancio – afferma l’Esecutivo Ue – sono risultati conformi agli obblighi” del Patto di stabilità e crescita. Per 5 Stati (Estonia, Irlanda, Cipro, Malta e Slovacchia), i documenti di bilancio “sono risultati sostanzialmente conformi” al Patto. Questi Paesi restano dunque sotto lo sguardo della Commissione. (clicca qui)

Belgio: 100 rifugiati distribuiti nelle diocesi. Messaggio dei vescovi, “non possiamo costruire muri di indifferenza e paura”

(Bruxelles) “Noi, pastori della Chiesa cattolica nel nostro Paese, vogliamo continuare a investire in una cultura di accoglienza e di incontro, nel rispetto della dignità di ogni essere umano senza distinzione”. Lo scrivono oggi i vescovi del Belgio in una dichiarazione pubblicata mentre stanno per arrivare nel Paese 100 rifugiati dalla Siria grazie all’apertura di un nuovo corridoio umanitario. I rifugiati saranno distribuiti nelle diocesi. (clicca qui)

Ecumenismo: mons. Spreafico (Cei), “favorire relazione e incontro, non possiamo limitarci a documenti”

“Dobbiamo favorire, per il cammino verso l’unità, gli aspetti della relazione e dell’incontro. Non possiamo limitarci a documenti ma dobbiamo trovare la via per incontrarci, conoscerci nel rispetto e costruire relazioni”. Lo afferma al Sir mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei, a margine del convegno “Nel nome di Colui che ci riconcilia tutti in un solo corpo” che si è concluso oggi ad Assisi. (clicca qui)

Pedofilia: Meter, siglato accordo di cooperazione con polizia polacca. Don Di Noto, “indagine dopo segnalazione deve essere immediata”

Da oggi l’associazione Meter onlus è partner ufficiale della Polizia polacca nella lotta alla pedofilia e pedopornografia online. L’accordo di collaborazione è stato appena firmato a Roma, all’ambasciata della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede, da don Fortunato Di Noto, presidente di Meter, e dal capo della Polizia polacca, ispettore generale Jarosław Szymczyk, alla presenza dell’ambasciatore Janusz Andrzej Kotański. Steso sulla falsariga di quello che regola i rapporti tra la Polizia Postale italiana e Meter, esso prevede che Meter trasmetterà alla Polizia polacca, saltando qualsiasi pastoia burocratica attraverso un indirizzo email diretto, tutte le segnalazioni inerenti server, utenti e materiale polacco. (clicca qui)

Violenza sulle donne: Boschi (sottosegretaria presidenza Consiglio), “a giorni nuovo piano triennale antiviolenza e linee guida sanitarie per le vittime”

Violenza sulle donne, femminicidio, stalking, stereotipi di genere, ma anche iniziative e progetti concreti per promuovere le pari opportunità e tutelare il ruolo e la dignità delle donne nella società. Questi i temi di discussione e confronto tra la Consulta femminile del Pontificio Consiglio della cultura – istituita nel 2014 dal cardinale presidente Gianfranco Ravasi e riunitasi ieri 21 novembre -, la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle pari opportunità, Maria Elena Boschi, e la consigliera della sottosegretaria in materia di pari opportunità, Lucia Annibali. (clicca qui)