Norvegia: prosegue il processo alla diocesi di Oslo. Vescovo Eidsvig interrogato in veste di testimone

Prosegue in Norvegia il processo penale contro la diocesi cattolica di Oslo e l’ex economo diocesano imputati di frode a seguito di richieste di aiuti di Stato “presumibilmente ingiustificati perché sulla base di registri compilati in modo non conforme, il pubblico ministero, avvocato Kristian Jarland, ha continuato il suo interrogatorio degli imputati, al fine di chiarire il cosiddetto ‘metodo dell’elenco telefonico’”. Lo riferisce oggi il sito della diocesi che ogni giorno pubblica un resoconto del processo che si è aperto lunedì 20 a Oslo e durerà fino a venerdì 24 novembre. Nel pomeriggio di ieri, inoltre, il vescovo di Oslo mons. Bernt Eidsvig è stato interrogato in veste di testimone. Il vescovo ha sostenuto che prima del 2015 “la diocesi aveva una pratica di registrazione disordinata, ma non illegale” e che “si sarebbe dovuti essere più ordinati di quanto siamo stati, ma non c’era l’intenzione di ottenere fondi” per i quali la diocesi non aveva diritto. Come testimone è stato ascoltato anche il consulente informatico della diocesi, Vidar Andre Eide fino al 2012. Il processo continua oggi, con “interrogatori ad altri testimoni”.