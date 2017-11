Global Forum dei Governi locali: Bianco (Anci), “bene la Dichiarazione di Siviglia. Dà autorevolezza all’azione dei Comuni italiani sul tema dello sviluppo sostenibile”

“Un documento che sostiene, dà seguito e autorevolezza all’azione che i Comuni italiani stanno portando avanti sui temi dello sviluppo sostenibile, da ultimo con la firma della Carta di Bologna, lo scorso settembre in occasione del G7 Ambiente”. Così il sindaco di Catania e presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, Enzo Bianco, commenta la Dichiarazione di Siviglia, il documento finale del primo Global Forum dei Governi locali, in svolgimento nella città andalusa.

Bianco, che prende parte all’evento come sindaco di Catania e rappresentante dei Comuni italiani, sottolinea: “Si tratta di unirsi all’impegno dei sindaci di tutto il mondo nel dare una risposta, progressiva ed efficace, alle sfide globali, nelle quali le città sono i principali attori per il raggiungimento dell’agenda dello sviluppo mondiale 2030”. Il documento di Siviglia, nel riconoscere il ruolo delle città come attori fondamentali dello sviluppo urbano, indica la necessità di stabilire partnership tra le pubbliche amministrazioni, il settore privato e la società civile. Il tutto finalizzato alla realizzazione di 17 obiettivi sostenibili, tra cui la lotta alla povertà e alla fame, le pari opportunità, l’occupazione, il consumo e la produzione sostenibile, l’uguaglianza tra i paesi ed al loro interno. “La Dichiarazione – sottolinea ancora il sindaco di Catania – riconosce che gli obiettivi sostenibili possono essere riassunti in tre principi fondamentali: porre fine alla povertà estrema, combattere la disuguaglianza e l’ingiustizia e proporre soluzioni ai cambiamenti climatici: è in questa direzione che i sindaci italiani continueranno a lavorare, in una rete che ci consentirà di raccogliere le sollecitazioni dei colleghi europei e portare il nostro importante contributo”.