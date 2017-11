Francescani Umbria: domani le tre “famiglie” in udienza insieme da Papa Francesco

Il cammino dei frati francescani in Umbria 2015-2017 è stato un’esperienza di riconciliazione e comunione culminato con la partecipazione al “Capitolo generalissimo” di Foligno (29 maggio – 2 giugno 2017). Per questo, sarà Papa Francesco, si legge in un comunicato dei frati minori di Assisi, “a sancire, con la sua benedizione, il termine dello spirito di antagonismo e discordia e l’inizio di un nuovo percorso di fraternità e collaborazione, dichiarando che la pace ritrovata è proprio la base per allontanare ogni paura e per essere nuovamente inviati, insieme, ad andare in tutto il mondo ad annunciare la buona novella, Gesù Cristo”. Domani 23 novembre, prima che giunga l’alba, i frati minori, conventuali e cappuccini di Assisi si metteranno in viaggio verso Roma. A loro si uniranno i confratelli residenti negli altri conventi dell’Umbria. Il ritrovo è nella parrocchia di San Gregorio VII a Roma, servita da una comunità di frati minori dell’Umbria. Seguirà un simbolico pellegrinaggio in Vaticano dove per le 12 è prevista l’udienza con Papa Francesco nella Sala Clementina. Nel primo pomeriggio ci sarà, presso i locali della parrocchia di San Gregorio VII, un momento per fare memoria del Cammino dei frati dell’Umbria. Seguirà un messaggio dei ministri generali e un ringraziamento al Signore con la celebrazione eucaristica comunitaria, al termine della quale i frati faranno ritorno nei rispettivi conventi in Umbria.