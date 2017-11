Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, al via domani le celebrazioni per i 50 anni della missione in Madagascar

La missione della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla in Madagascar compie 50 anni. Per celebrare questo traguardo sono state organizzate alcune iniziative, annunciate dal settimanale diocesano “La Libertà”. Il primo momento sarà una Messa domani, giovedì 23 novembre, alle 21, nella Casa della Carità di San Girolamo. Due gli appuntamenti in programma, invece, domenica 10 dicembre. Alle 16, la sala conferenze del museo diocesano ospiterà un simposio per ripercorrere i 50 anni di presenza della Chiesa di Reggio Emilia in Madagascar. Tra gli interventi previsti, quelli di don Pietro Adani, direttore del Centro missionario diocesano, e di don Romano Zanni, vicario episcopale per la carità e le missioni. Porterà il suo messaggio il vescovo, mons. Massimo Camisasca. A seguire, le testimonianze della famiglia Olmi che è stata in missione e di don Emanuele Benatti, per 21 anni sacerdote fidei donum nel Paese africano. Al termine, saranno presentati il libro “Chi partì allora, partì per tutti!” e il reportage “Ciao Reggio Emilia, 50 anni di missione in Madagascar”, realizzato da Tv2000. Alle 18, concluderà le iniziative la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo.