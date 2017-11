Diocesi: Pistoia, conferenza sulla comunicazione venerdì 24 novembre per la rassegna “I linguaggi del divino”

Nuovo appuntamento per la rassegna teologica, promossa dalla diocesi di Pistoia, “I linguaggi del divino” dedicato alla comunicazione. Venerdì 24 novembre, alle 17.30, la chiesa di San Filippo, a Pistoia, ospiterà la conferenza di Adriano Fabris, professore di Etica presso l’Università di Pisa e direttore del Centro interdisciplinare di ricerche e di servizi sulla comunicazione, che parlerà del “linguaggio dell’etica”. Fabris svolge da anni ricerche sui social network, sulle modalità, i limiti e gli eccessi della comunicazione odierna. “Nonostante la solitudine che attanaglia il mondo contemporaneo e le generazioni più giovani, il mondo social esprime l’esigenza incancellabile di relazione che abita il cuore dell’uomo – si legge in una nota della diocesi -. Cinguettii, post e notifiche suggeriscono a Fabris che ‘in principio è la relazione’”, perché “isolati non si è liberi”. La riflessione del docente sarà incentrata sull’esortazione di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”. “Senza ‘uno sguardo contemplativo’ e ‘l’attenzione di amore verso l’altro’, per usare le parole di Papa Francesco, l’annuncio del Vangelo, che è la prima carità, rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui l’odierna società della comunicazione quotidianamente ci espone”.