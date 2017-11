Diocesi: Nardò-Gallipoli, domenica concelebrazione eucaristica al santuario “Maria SS. della Coltura”, a Parabita, per l’ingresso del nuovo rettore

La comunità del santuario “Maria SS. della Coltura”, a Parabita (Le), nella diocesi di Nardò-Gallipoli, accoglie il nuovo rettore, padre Francesco M. Marino dell’Ordine dei Predicatori. Il nuovo rettore, che lascia la comunità domenicana di San Nicola in Bari, si insedierà ufficialmente nel corso di una concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Nardò-Gallipoli, mons. Fernando Filograna, domenica 26 novembre, alle ore 18.30. Padre Marino è nato a Bari nel 1982. Dottore in Scienze ecclesiastiche orientali, è docente incaricato di Storia delle Chiese Orientali presso la Facoltà Teologica Pugliese. Ha svolto, inoltre, nella Provincia religiosa “San Tommaso d’Aquino” in Italia, il compito di Formatore e promotore delle vocazioni.