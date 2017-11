Diocesi: mons. Pennacchio (vescovo eletto Fermo), sabato l’ordinazione episcopale a Matera

La comunità diocesana di Matera-Irsina, sabato 25 novembre, parteciperà all’ordinazione episcopale di mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo metropolita eletto di Fermo, presso il PalaSassi in viale delle Nazioni Unite a partire dalle ore 16, dove si terrà la solenne concelebrazione eucaristica. Dopo la lettura della Bolla pontificia di elezione, mons. Pennacchio riceverà la sacra ordinazione dall’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo con l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria. Seguiranno i riti esplicativi dell’unzione con il sacro crisma, la consegna della mitria, del pastorale e dell’anello. Parteciperanno alla concelebrazione di ordinazione mons. Salvatore Ligorio, arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, e mons. Luigi Conti, amministratore apostolico di Fermo. Alla celebrazione parteciperanno altri vescovi e il presbiterio diocesano di Matera-Irsina e di Fermo.

Tutta la cerimonia sarà trasmessa in diretta dall’emittente televisiva Trm Network su Trm H24, canale 16 Basilicata e Puglia, 519 Sky, in diretta web streaming sul sito www.trmtv.it e fruibile da app Trmtv. Trm Network cederà il segnale all’emittente Tv Centro Marche che irradierà la trasmissione in tutta la regione Marche. Domenica 26 novembre mons. Pennacchio presiederà per la prima volta l’Eucaristia come arcivescovo alle ore 11 presso la sua ex parrocchia S. Pio X e alle ore 18 presso la chiesa di S. Paolo, parrocchia della sua nascita e crescita vocazionale. Infine, il 2 dicembre prossimo, mons. Pennacchio farà il suo ingresso nell’arcidiocesi di Fermo.