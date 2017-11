Diocesi: Cerignola, sabato 25 si presenta lo sportello del Progetto Policoro

“La bellezza del creato e i poveri sono due dei pensieri dominanti dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco e punto di partenza degli incontri che si terranno a Cerignola, Orta Nova e Candela dal tema ‘Siamo solo viaggiatori sulla terra di Dio'”. Lo si legge in una nota della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, nella quale si spiega che gli incontri che la sinergia tra l’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro e della Caritas diocesana, in merito alle” questioni ambientali emergenti dall’enciclica e la loro rilevanza sulle fasce più deboli della società: i poveri”. Il primo appuntamento si terrà sabato 25 novembre, presso il Salone “Giovanni Paolo II” della curia vescovile, con la presentazione dello sportello del Progetto Policoro, da parte di don Pasquale Cotugno, tutor e direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale del lavoro, Gaetano Panunzio, animatore di comunità del Progetto Policoro, Anna Cinquepalmi e Maria Pia Berardi, don Antonio Panico, responsabile regionale del Progetto Policoro, autore del libro “La vocazione dell’uomo alla custodia del Creato” che sarà presentato per l’occasione alla comunità della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. “Papa Francesco – dichiara don Pasquale Cotugno – con la ‘Laudato si’ richiama ogni credente e ogni comunità a rivedere il proprio stile di vita e ad avere a cuore la nostra ‘casa comune’ che è il creato, l’ambiente in cui noi viviamo, fin troppo violentato da una politica e da un’economia che ha come unico scopo il rincorrere una logica del profitto fine a se stesso e per l’interesse di pochi. Naturalmente, a pagarne le conseguenze, così come ci ricorda Papa Francesco, sono i poveri, gli esclusi. Anche la Chiesa, la parrocchia deve diventare una comunità ecologica, una comunità che sappia fare non solo scelte coraggiose ma anche educare ad un consumo critico e responsabile”. Il 25 novembre, oltre alle principali linee di azione del Progetto Policoro, sarà presentata anche la Guida per comunità e parrocchie ecologiche, risultato del lavoro di traduzione e adattamento da parte di Focsiv, in collaborazione con Retinopera e l’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, della “Eco–Parish Guide” prodotta dal Global Catholic Climate Movement.