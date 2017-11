Diocesi: Caritas Termoli, domani gli studenti della scuola media “Bernacchia-Brigida” si confrontano con operatori Sprar su migrazioni e accoglienza

Studenti delle terze classi della scuola media “Bernacchia-Brigida” di Termoli a confronto con gli operatori dello Sprar per parlare di migrazioni e accoglienza. È l’iniziativa organizzata per domani, giovedì 23 novembre, alle 9,30, nell’istituto. A parlare ai ragazzi saranno gli operatori del progetto Sprar “Rifugio Sicuro” attivato dal Comune e gestito della Caritas diocesana di Termoli–Larino. Gli studenti nei giorni scorsi hanno partecipato alla rassegna “Interferenze” affrontando la tematica dell’immigrazione. Il progetto ha offerto anche la possibilità di seguire gratuitamente film di forte rilevanza sociale, conoscere alcuni servizi e associazioni culturali presenti sul territorio con l’obiettivo di sensibilizzare e informare la cittadinanza su temi quali migrazione, dipendenza, salute mentale e disabilità. “L’incontro con le scuole sarà occasione per confrontarsi ancora una volta sul problema delle migrazioni e condividere ‘Il decalogo della buona accoglienza’ prodotto dai ragazzi – si legge in una nota -. Sarà questa l’occasione per iniziare a ‘costruire ponti e non muri’ tra i giovani e i migranti residenti nel territorio e per rafforzare il lavoro di rete tra scuole e servizi sociali diffondendo sempre più una cultura rivolta alla condivisione di valori comuni”.