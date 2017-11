Diocesi: card. Bagnasco (Genova) ai genitori, “impegniamoci perché i bambini, che sono il nostro futuro, possano diventare uomini e donne secondo il progetto di Dio”

“Carissimi genitori, scrivo a voi in occasione della festa del S. Natale. Mi piacerebbe poter entrare nelle vostre case e nel vostro cuore, sedermi alla vostra tavola, per parlare con voi. Immagino quali sono i problemi, le difficoltà e la fatiche che ogni famiglia deve affrontare ogni giorno a causa del lavoro e dell’educazione, in una società nella quale è sempre più arduo stabilire relazioni serene e stabili”. È l’inizio della lettera di Natale che il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, ha indirizzato alle famiglie dei bambini e dei ragazzi del catechismo. La lettera, intitolata “L’attesa più grande”, continua con queste parole: “I bambini, che rallegrano la vostra famiglia, sono un grande dono di Dio. Sono il nostro futuro. È necessario impegnarci insieme perché possano diventare uomini e donne secondo il progetto di Dio. Anche Gesù è stato un dono per l’intera l’umanità: Egli è Via, Verità e Vita” e “la fede in Lui ci aiuta a crescere nella fiducia, e a scoprire chi siamo, a non perdere la speranza”. Il Natale, ricorda ancora l’arcivescovo, “è la Parola di Dio che diventa carne. È Colui che ci dà la possibilità di vivere veramente la famiglia, la parrocchia, la scuola e il lavoro” e “vivere il Vangelo è camminare nella luce”. Infine, “come vostro vescovo, vi auguro di accogliere Gesù nelle vostre famiglie e nelle vostre case. La gioia si moltiplicherà e la luce si diffonderà nel mondo”.