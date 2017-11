Diocesi: Andria, domani al via le attività dello sportello per il contrasto al gioco d’azzardo

Il progetto dello sportello per il contrasto al gioco d’azzardo, realizzato dalla Comunità “Migrantesliberi” e dalla diocesi di Andria, diventa realtà. Sarà presentato, nell’ambito delle varie iniziative per la prima Giornata mondiale dei poveri, domani, giovedì 23 novembre, alle 17,30. La struttura si trova in via Pellegrino Rossi, 41. L’idea del progetto-servizio è nata per “offrire una mano al contrasto di una delle nuove forme di povertà: la dipendenza dal gioco d’azzardo, una malattia che colpisce sempre più vittime, ingrossando le file dei nuovi poveri e che ha contribuito a ‘sbriciolare’ tante famiglie”, si legge in una nota. Dopo i saluti di don Geremia Acri, responsabile della Casa di accoglienza “Santa Maria Goretti” e dell’Ufficio Migrantes della diocesi di Andria, protagonisti dell’iniziativa, interverranno alcune figure professionali impegnate nel progetto, tra le quali, l’assistente sociale Daniela Fortunato e la psicologa Liliana D’Avanzo. Lo sportello sarà aperto martedì e giovedì, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.