Cristiani perseguitati: Martinez alla Conferenza internazionale dell’Osce a Yerevan

Salvatore Martinez, presidente della Fondazione vaticana “Centro internazionale Famiglia di Nazareth” e dell’Osservatorio sulle minoranze religiose nel mondo e sul rispetto della libertà religiosa, su invito e delega alla rappresentanza del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, interverrà oggi alla Conferenza internazionale in programma a Yerevan, capitale dell’Armenia, sul tema: “Contrastare e prevenire i crimini di odio contro i cristiani e i membri di altri gruppi religiosi – Prospettive dall’Osce e oltre”. L’evento è organizzato dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), con il supporto del Ministero degli Affari esteri dell’Armenia. All’iniziativa parteciperanno ministri o alti rappresentanti provenienti da diversi Paesi del mondo. Il Forum prevederà un confronto tra diversi stakeholders e costituirà una preziosa occasione per esplorare le sfide, condividere best practices e fornire raccomandazioni sui temi oggetto dell’incontro. Sarà articolato in tre sessioni aventi ad oggetto come tematiche: “I crimini di odio contro i cristiani e i membri di altri gruppi religiosi nell’area Osce e oltre”; “Prevenzione e risposta ai crimini di odio e agli incidenti nei confronti di cristiani e dei membri di altri gruppi religiosi nell’area Osce e oltre: risposte internazionali, nazionali e locali, complementarità e coordinamento internazionale tra organizzazioni ed iniziative”; “ Il ruolo della società civile: best practices e raccomandazioni per affrontare le discriminazioni, l’intolleranza e la negazione dei diritti ai cristiani”. L’iniziativa si pone nel solco tracciato dal Santo Padre Francesco, recatosi in Armenia, in visita apostolica, dal 24 al 26 giugno 2016.