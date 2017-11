Avvenire: la prima pagina di domani 23 novembre. Ergastolo a Mladic, Commissione europea su conti pubblici Italia, macchina per l’eutanasia fai da te

Una foto del cimitero di Srebrenica è l’immagine simbolo che apre la prima pagina di “Avvenire”, con un titolo dedicato alla condanna all’ergastolo per l’ex generale serbo-bosniaco Mladic condannato all’ergastolo per genocidio e crimini contro l’umanità. Alla decisione del tribunale speciale dell’Aja, che così chiude i battenti, è dedicato anche l’editoriale a firma di Giorgio Ferrari. Titolo in grande evidenza anche quello dedicato all’avvertimento della Commissione europea sui nostri conti pubblici a rischio, con l’appello a non diluire troppo la manovra per non aumentare il già eccessivo deficit di bilancio. Oltre a un richiamo sul Papa, che “svela” di essersi ispirato ai danni subiti dall’inquinamento nella Terra dei fuochi per scrivere l’enciclica “Laudato si'”. In evidenza anche una “macchina per l’eutanasia” facilmente realizzabile con una stampante 3D e presentata nei giorni scorsi come tragico strumento per una “dolce morte” fai da te.