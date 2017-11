Solidarietà: Frati cappuccini Milano, domenica 26 novembre “Aspettando Natale” per bambini e famiglie

I Frati missionari cappuccini di Milano apriranno domenica 26 novembre le porte del loro convento in piazza Cimitero Maggiore 5 per “Aspettando Natale”, la prima festa natalizia, dedicata alle famiglie e all’insegna della solidarietà. Dalle 10.30, per la serie “Profumo di pane”, si sforneranno per tutta la giornata pane e golosità da forno, in collaborazione con l’Associazione panificatori di Milano e i ragazzi del Ciofs (Centro italiano opere femminili salesiane) di Cinisello Balsamo. Alle 12.30, “Pranziamo insieme – i sapori di una volta” con la condivisione della “cassoeula”, piatto storico della tradizione milanese. Nel pomeriggio, dalle 14.30, i bambini sono attesi al laboratorio “Il mio presepio” dove, guidati da artigiani esperti, costruiranno il loro presepio, partendo da prelavorati che i frati hanno costruito proprio per i piccoli ospiti. “Per tutto il giorno – si legge in una nota – mentre i volontari intratterranno i più piccoli, gli adulti potranno dedicarsi agli acquisti visitando il Mercatino di Natale: presepi etnici dal mondo e tante ‘Occamissioni’, curiosità e mobili in arte povera per idee regalo originali”. Non mancheranno gli stand gastronomici di street food e la vendita di salumi, formaggi, miele e legumi di Norcia a sostegno delle aziende di Umbria e Marche in difficoltà dopo il sisma. “Il Centro missionario – prosegue la nota – propone e organizza ogni anno per i laici anche un periodo di volontariato in missione, da giugno a settembre, e chi ha già vissuto questa esperienza sarà a disposizione per raccontarla e per illustrare il prossimo cammino formativo”. I proventi della giornata saranno devoluti alle missioni dei cappuccini in Asia, Africa e Brasile e al progetto di ricostruzione delle regioni colpite dal terremoto in Centro Italia, dove grazie alla generosità dei milanesi sono già stati realizzati progetti per un totale di 250mila euro.