Sinodo giovani: il questionario on line rimane aperto fino al 31 dicembre 2017

Il 16 e 17 novembre si è tenuta la terza riunione del XIV Consiglio ordinario della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi, presieduta dal Santo Padre Francesco. A renderlo noto è la Sala Stampa della Santa Sede, precisando che i lavori hanno avuto inizio con l’intervento del segretario generale, il card. Lorenzo Baldisseri, che nell’indirizzo di saluto ha ringraziato il Santo Padre per la sua presenza e anche per aver convocato l’Assemblea speciale per la Regione Panamazzonica, che avrà luogo nel mese di ottobre 2019. Baldisseri ha dato poi il benvenuto a tutti i partecipanti alla riunione e ha tracciato il cammino percorso dalla convocazione della XV Assemblea generale ordinaria fino ad oggi, soffermandosi sul Documento preparatorio e il Questionario indirizzato agli organismi aventi diritto, sull’apertura di un portale online con un Questionario ad hoc per i giovani, sull’attivazione di appositi canali sui social network nonché circa il Seminario internazionale sulla condizione giovanile dello scorso settembre. Durante la riunione “si è discusso sui criteri di elaborazione dell’Instrumentum laboris, affinché possano confluire in esso tutti i diversi apporti della fase di consultazione ancora in atto”. Inoltre, “si è informato sulle Risposte al Questionario del Documento preparatorio finora pervenute, così come dei primi dati statistici relativi al Questionario online che è tuttora aperto” e che si è deciso rimanga in rete fino al 31 dicembre 2017. Tra le attività in programma una speciale attenzione è stata data alla riunione pre-sinodale di giovani, convocata a Roma dal Santo Padre dal 19 al 24 marzo 2018. “Al riguardo – si legge nella nota – oltre ai giovani che saranno invitati all’incontro, è stata approvata la proposta di allargare la loro partecipazione attraverso i social network”. Infine, confronto sul tema della revisione normativa del Sinodo dei vescovi. “Al riguardo, mons. Fabio Fabene, sotto-segretario del Sinodo dei vescovi, ha tenuto la rispettiva relazione che ha illustrato il lavoro svolto dalla Segreteria generale, alla quale è seguito un proficuo scambio di opinioni”. Al termine della riunione è stata annunciata ufficialmente la data della prossima Assemblea sinodale, che si svolgerà dal 3 al 28 ottobre 2018. Nel contempo, il Santo Padre ha comunicato la nomina del relatore generale nella persona del card. Sérgio Da Rocha, e quella dei due segretari speciali: il gesuita padre Giacomo Costa e il salesiano don Rossano Sala. Concludendo i lavori, il Santo Padre ha ringraziato i membri del Consiglio e gli altri partecipanti per i loro contributi e per lo spirito di comunione fraterna vissuto nel corso della riunione.