(DIRE-SIR) – Secondo le stime della Cgil il pacchetto del governo sulle pensioni vale “63 milioni” e non 300 milioni. Lo dice la leader della Cgil, Susanna Camusso, in conferenza stampa a palazzo Chigi, dopo il tavolo sulle pensioni. Inoltre, osserva, “la platea è più ristretta di quella che dichiarano perché queste categorie vanno in pensione per vecchiaia, perché sono lavori faticosi e anche discontinui” e ammonta a “poche migliaia di persone”. (www.dire.it)