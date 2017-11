Pensioni: Barbagallo, mantenere unità sindacale, ora vertenza su fisco

(DIRE-SIR) – Dalla Uil una “posizione articolata, consulteremo i nostri organismi e si apre ora la terza fase: dopo la legge finanziaria ricominceremo da capo per creare le condizioni per avere un risultato completamente diverso nella prossima finanziaria”. Così il segretario della Uil, Carmelo Barbagallo, in conferenza stampa dopo il tavolo sulle pensioni. Per il sindacalista “dobbiamo mantenere il massimo di unità possibile nell’azione del sindacato, perché da tempo unitariamente vogliamo fare una grande vertenza fiscale, in un paese ci sono circa 200 miliardi di evasione, corruzione e pizzo. Siamo stanchi – chiude – di sentirci dire che le risorse non ci sono per grandi riforme che riguardano il mondo del lavoro”. (www.dire.it)