Papa Francesco: costituisce la terza sezione della Segreteria di Stato per il personale di ruolo diplomatico

Il Papa ha costituito la Terza Sezione della Segreteria di Stato con la denominazione di “Sezione per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede”, rafforzando l’attuale ufficio del Delegato per le Rappresentanze Pontificie. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. La Sezione, che dipenderà dal Segretario di Stato, sarà presieduta dal Delegato per le Rappresentanze Pontificie, che attualmente è mons. Jan Romeo Pawlowski, ed avrà la finalità di “dimostrare l’attenzione e la vicinanza del Santo Padre e dei Superiori della Segreteria di Stato al personale di ruolo diplomatico”. A questo scopo, “il Delegato per le Rappresentanze Pontificie potrà prevedere di rendere visita alle sedi delle Rappresentanze Pontificie con regolarità”. La Terza Sezione, si legge nel comunicato della Segreteria di Stato, “si occuperà esclusivamente delle questioni attinenti alle persone che lavorano nel servizio diplomatico della Santa Sede o che vi si preparano – quali ad esempio la selezione, la formazione iniziale e permanente, le condizioni di vita e di servizio, gli avanzamenti, i permessi, ecc. Nell’esercizio di queste funzioni godrà della giusta autonomia e, nello stesso tempo, procurerà di stabilire una stretta collaborazione con la Sezione per gli Affari Generali (che continuerà ad occuparsi delle questioni generali delle Rappresentanze Pontificie) e con la Sezione per i Rapporti con gli Stati (che continuerà ad occuparsi degli aspetti politici del lavoro delle Rappresentanze Pontificie)”. In questo senso, il Delegato per le Rappresentanze Pontificie parteciperà, insieme al Sostituto per gli Affari Generali e al Segretario per i Rapporti con gli Stati, alle riunioni settimanali di coordinamento presiedute dal Segretario di Stato; convocherà e presiederà le riunioni “ad hoc” per la preparazione delle nomine dei Rappresentanti Pontifici: sarà responsabile, insieme al Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica, per quanto riguarda la selezione e la formazione dei candidati.