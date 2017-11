Natale: Croce Rossa Roma, nel fine settimana il “Mercatino della solidarietà”

“A Natale un piccolo dono, per un grande aiuto!”. Questo è il messaggio che la Croce Rossa di Roma lancia invitando a visitare il “Mercatino della solidarietà”, appuntamento che anche quest’anno conferma una tradizione del mondo del volontariato Cri nella Capitale. Al Grand Hotel Ritz (via Domenico Chelini 41), sabato 25 e domenica 26 novembre, oltre 50 espositori daranno vita alla due giorni con ingresso libero “per cercare tra le tante proposte – si legge in una nota – i doni di Natale, e contribuire così all’acquisto di un’autoemoteca per la donazione del sangue”. “Vasta – aggiungono i promotori – la scelta dei regali possibili: vintage, artigianato, bigiotteria, abbigliamento e accessori, oggetti per la casa e da regalo, prodotti alimentari tipici delle festività natalizie e molto altro”. Accanto agli stand della Cri Roma anche i ragazzi e le ragazze del Centro di educazione motoria con i loro manufatti e le volontarie dell’associazione “Salvamamme”.