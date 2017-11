Dire: i titoli e il tg politico

(DIRE-SIR) – Ecco i titoli e il tg realizzato dall’agenzia Dire. Anche su www.dire.it e www.agensir.it.

Pensioni, 15 categorie esentate da aumento età

L’ultima proposta del governo sulle pensioni divide i sindacati, con la leader della Cgil Susanna Camusso che annuncia la mobilitazione per il 2 dicembre. Sono 15 le categorie che avranno l’immediata esenzione dall’innalzamento dell’età pensionabile che scatta nel 2019. Nella lista individuata oggi si aggiungono i siderurgici di prima fusione e i lavoratori del vetro. L’attività gravosa deve essere svolta per 7 anni su 10 e serve anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Gentiloni: lotta a evasione è motore di fiducia

“I successi raggiunti in questi anni nella lotta all’evasione fiscale sono un motore di fiducia per i cittadini”. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sottolinea i risultati raggiunti dal governo nella lotta agli evasori. “Trasparenza e legalità- dice all’inaugurazione dell’anno di studi della Guardia di finanza- sono essenziali per la crescita della nostra economia”. “L’evasione diminuisce- gli fa eco il ministro dell’Economia Padoan- è un segnale importante del cambiamento dei comportamenti dei contribuenti”.

Boschi: impegno sul clima prioritario

“L’impegno sul clima è un obiettivo prioritario del nostro Governo”. La sottosegretaria Maria Elena Boschi, alla presentazione del foto-catalogo Climate Smart Evolution, ricorda che “l’Italia è in prima linea sulla questione climatica, con gli impegni assunti alla Cop21 di Parigi e con i conseguenti provvedimenti, come l’ecobonus e le norme contro gli ecoreati”. Politiche efficaci e modifiche ai comportamenti individuali, avverte la sottosegretaria, devono andare di pari passo.

Premio Humanitas a mons. Viganò

Premio del Consorzio Universitario Humanitas a Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede. “È un onore e una responsabilità quella di guidare il processo di Riforma dei media della Santa Sede avviato da papa Francesco”, ha detto Viganò. Premiati anche il giurista Giuseppe Dalla Torre e il presentatore televisivo Carlo Conti.