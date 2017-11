Diocesi: Piazza Armerina, giovedì 23 novembre convegno su “Gli edifici di culto tra manutenzione e gestione” con mons. Gisana e don Pennasso

Sarà “Uso Riuso Risorsa. Gli edifici di culto tra manutenzione e gestione” il tema del convegno che si svolgerà giovedì 23 novembre, a Piazza Armerina. La giornata di studi sarà ospitata a partire dalle 15.30, nella chiesa san Vincenzo Ferreri. Sarà un’occasione per “confrontare il patrimonio architettonico della Chiesa con le esigenze liturgiche e pastorali delle comunità ecclesiali, in contesti urbani, sociali e antropologici diversi da quelle che lo hanno generato”. Ai lavori parteciperà anche don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ed ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei, che relazionerà su “Gli edifici di culto come risposta alle sollecitazioni della contemporaneità”. Le conclusioni saranno affidate, tra gli altri, a don Fabio Raimondi, direttore dell’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale siciliana, e a mons. Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina. “La conferenza – conclude la nota – vuole celebrare il 50° sacerdotale di don Giuseppe Paci, direttore dell’Ufficio per i beni culturali di Piazza Armerina e rientra nell’ambito delle iniziative promosse in occasione del bicentenario della diocesi”.