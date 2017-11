Diocesi: Caltanissetta, mons. Russotto presiede la celebrazione a conclusione del bicentenario della Provvidenza. Al via la “Missione Provvidenza”

Il vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, presiederà nel pomeriggio di oggi, martedì 21 novembre, la Messa a conclusione dei festeggiamenti per il Bicentenario della fondazione della chiesa di Maria SS. della Provvidenza in Caltanissetta. La celebrazione eucaristica, in programma alle 17.30, segnerà anche l’inizio della “Missione Provvidenza” nel territorio della Parrocchia S. Giuseppe che, oltre alla zona della Provvidenza comprende anche quella dello “Stazzone” e le contrade rurali. “In questi anni – si legge in una nota – la chiesa, guidata da padre Salvatore Lo Vetere, è stata l’unico punto di riferimento, di aggregazione e di solidarietà per gli abitanti del quartiere (circa 1.600), grazie anche all’impegno di un gruppo di volontari, del Comitato di quartiere e dell’Associazione della Real Maestranza che vi ha realizzato diverse iniziative solidali”. La storia della chiesa della Provvidenza è legata a quella Confraternita di S. Maria della Provvidenza, presente in città sin dal 1547, mentre il primo documento che ne attesta l’esistenza risale al 1619. In occasione del Bicentenario della nuova fondazione, che risale al 1817, subito dopo l’elevazione di Caltanissetta a capoluogo di Intendenza, si sono realizzate per un intero mese diverse iniziative a carattere spirituale e culturale: concerti di musica sacra e lectio mariane, giornate dedicate alle scuole, alla famiglia, agli ammalati, alle vocazioni, la “Festa dei mondi” che ha visto incontrare intorno alla chiesa i numerosi abitanti non italiani che risiedono nel territorio. Domenica 10 dicembre in occasione della giornata del ringraziamento sono previste degustazioni del “dolce storico del Bicentenario” realizzato per l’occasione dai maestri pasticceri e pranzo solidale per i poveri della parrocchia.