Diocesi: Bologna, domani mons. Zuppi in visita l’Iiple

L’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi, visiterà nella mattinata di domani, mercoledì 22 novembre, l’Istituto per l’istruzione professionale dei lavoratori edili (Iiple) dove dopo essere accolto dai dirigenti verrà accompagnato nelle aule e nei laboratori per le esercitazioni pratiche. “La visita – si legge in una nota – richiesta da Iiple, si colloca nelle iniziative avviate per fare conoscere la realtà di questo Istituto presente sul territorio bolognese da 70 anni. In particolare l’invito a mons. Zuppi vuole essere un momento per divulgare, celebrare e dare risalto alle attività, non solo di lavoro pratico, che aggregano e fanno crescere i ragazzi, in un clima amichevole, di inclusione e formazione”. Nel corso della visita, l’arcivescovo si intratterrà con i frequentanti del corso di qualifica professionale, ragazzi minorenni provenienti da diversi Stati, e con i corsisti addetti al montaggio dei ponteggi. L’Iiple, nato a Bologna nel 1947, si occupa della formazione di tutti i profili professionali dell’edilizia per aggiornare, qualificare, perfezionare i professionisti del settore, ma anche disoccupati e cassaintegrati”. Dal 2005 Iiple è poi in prima linea con Bim Academy Bologna, per accompagnare imprese, tecnici e professionisti verso la trasformazione digitale dei processi produttivi del settore, promuovendo una continua formazione e un costante aggiornamento tramite eventi, seminari e percorsi di formazione. “La visita di mons. Zuppi avviene in concomitanza con la predisposizione di un progetto di Formazione-formatori del Camerun che l’Istituto ha realizzato in collegamento con un illustre docente dell’Università Lateranense di Roma e che verrà presentato al Papa. Tale progetto – conclude la nota – punta a creare formatori che in Camerun possano a loro volta guidare e affinare il personale necessario per poter ricostruire, su quel territorio, situazioni edili carenti o danneggiate”.