Diocesi: Albano, giovani sacerdoti a lezione di leadership

Un programma di sviluppo della leadership per giovani sacerdoti al via nella diocesi di Albano. Momenti di formazione e laboratori si alternano a sessioni di coaching di gruppo web, da novembre ad aprile, con un solo obiettivo: renderli guide sicure delle comunità che sono affidate loro. Ne dà notizia il settimanale “Lazio Sette” nelle pagine dedicate alla diocesi di Albano. Il progetto riconosce la necessità per i giovani sacerdoti di acquisire alcune competenze che contribuiscano a rendere efficace l’azione pastorale nelle loro comunità. Un’iniziativa sviluppata grazie all’intervento di un coach, Gianmarco Machiorlatti, che da anni si occupa di management e di sviluppo della leadership a più livelli e in diverse organizzazioni. Allo stesso tempo ha collaborato con la diocesi di Albano come laico impegnato in alcuni ambiti, dalla formazione dei giovani alla dimensione missionaria e della pastorale sociale.