Beneficenza: Childrenitalia, serata al Teatro Ghione. Tra i premiati Humanitas mons. Dario Viganò, Carlo Conti e Giuseppe Dalla Torre

Si è svolto ieri sera al Teatro Ghione di Roma, a pochi passi da piazza San Pietro, l’evento benefico a favore di Childrenitalia, progetto di ricerca scientifica e assistenza neuropsicologica, psicoterapeutica, educativa e riabilitativa, per i bambini e le loro famiglie, che vede coinvolti il Consorzio Universitario Humanitas, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’università Lumsa. Nel corso della serata scandita dalle esecuzioni della Banda musicale della Marina Militare diretta dal maestro Antonio Barbagallo – banda accompagnata anche dai ragazzi speciali dell’Euterpe Ensamble con il maestro Tommaso Liuzzi –, sono stati assegnati i riconoscimenti del Consorzio Universitario Humanitas a figure della società che si sono distinte negli ambiti del diritto, delle neuroscienze, del management, della comunicazione e dello spettacolo. I premiati per l’edizione 2017 sono: mons. Dario Edoardo Viganò (prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede), Giuseppe Dalla Torre (giurista, presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano), Carlo Conti (conduttore Rai Uno), Federico Vigevano (responsabile del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione, Ospedale Bambino Gesù) e Maria Bianca