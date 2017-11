Portogallo: a Viseu il quarto Incontro nazionale dei laici. “Essere protagonisti nella società attuale”

Si è svolto nella cittadina di Viseu, in Portogallo, il quarto Incontro nazionale dei laici, intitolato “Questo è il tempo”, che ha affrontato tematiche riguardanti “la sicurezza del territorio, la famiglia e la cittadinanza”. Commentando l’iniziativa tenutasi sabato 18 novembre, organizzata dalla Conferenza nazionale delle Associazioni di apostolato dei laici, il vescovo, monsignor Ilídio Leandro ha affermato che l’evento ha costituito un’eccellente opportunità per i fedeli della sua diocesi, più o meno integrati nei movimenti e nelle associazioni ecclesiali. “L’importanza dell’apostolato conduce i cristiani a sentirsi membri di una famiglia, alla quale hanno aderito con il battesimo e la cresima, nonché ad essere protagonisti nell’attuale società, che siamo chiamati a rendere felice, solidale, e giusta, vivendo in pace e nell’amore fraterno”.