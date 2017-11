Pensioni: Gentiloni, ottenuti risultati, sindacati condividano sforzo

(DIRE – SIR) – In queste settimane “abbiamo lavorato investendo sul ruolo delle organizzazioni sindacali che io considero molto importante nel panorama sociale dell’Italia. Io mi auguro che condividano questo sforzo perché si sono ottenuti risultati e non riconoscerlo sarebbe un errore e una rinuncia a esercitare quel ruolo che le organizzazioni sindacali esercitano in un paese come il nostro”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, intervenendo all’assemblea congiunta dell’Associazione Industriali di Novara, Confindustria Alessandria e Confindustria Vercelli Valsesia, riferendosi al tavolo sulle pensioni. “L’adeguamento dell’età pensionabile all’aumento dell’aspettativa di vita – ribadisce – è un pilastro del nostro sistema e della nostra sostenibilità finanziaria, non può che essere confermato adottando se possibile misure di attenuazione di questa dinamica”. (www.dire.it)