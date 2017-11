Pensioni: Barbagallo, obiettivo ottenere qualcosa in più

(DIRE – SIR) – “Andremo all’incontro di domani con lo stesso spirito con cui abbiamo chiesto questo nuovo appuntamento: ottenere qualche risultato ulteriore rispetto a quanto già conseguito. Per noi è fondamentale che ci sia un impegno per le future pensioni dei giovani, per la soluzione delle disparità di genere che penalizzano le donne e per le pensioni in essere”. Così Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil, che continua: “Quello sulle pensioni, per la Uil, resta comunque un capitolo aperto, un percorso iniziato con la prima fase, in corso sulla seconda fase e in preparazione per la terza. Modificare radicalmente la Fornero richiede tempo e un lavoro continuo che dovrà proseguire anche dopo che saranno conclusi gli attuali incontri alla Presidenza del Consiglio. Ci sarà, intanto, l’iter parlamentare da seguire e, inoltre, occorrerà porre le premesse concrete per la terza fase. Insomma – conclude – c’è da mettere in atto una costante azione sindacale rispetto alla quale la Uil sarà certamente, come sempre, in prima linea”. (www.dire.it)