Papa Francesco: nomina don Gustavo Oscar Carrara vescovo ausiliare di Buenos Aires

Il Papa ha nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires don Gustavo Oscar Carrara, vicario episcopale per le Villas de emergencia e parroco della parrocchia Santa María, Madre del Pueblo a Buenos Aires, assegnandogli la sede titolare di Tasbalta. A darne notizia è oggi la sala stampa della Santa Sede. Don Gustavo Oscar Carrara è nato in Buenos Aires, il 24 maggio 1973. Ha svolto i suoi studi di filosofia e teologia nel Seminario Maggiore di Buenos Aires e ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 24 ottobre 1998. È stato vicario parrocchiale delle parrocchie Nuestra Señora de Luján de los Patriotas (1999-2003), del Santuario San Cayetano(2003-2006) e dell’Inmaculada Concepción a Belgrano (2006-2007), parroco della Parrocchia Virgen Inmaculada (2008-2009), responsabile della Commissione pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Buenos Aires (2002), vice assessore del Consiglio arcidiocesano dell’Acción Católica Argentina (2006-2009), decano (2011-2014) e membro del Consiglio presbiterale. Attualmente è vicario episcopale per le Villas de emergencia e parroco della parrocchia Santa María, Madre del Pueblo.