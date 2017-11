Lotta a pedofilia: Meter, il 22 novembre a Roma accordo di cooperazione con la polizia polacca

Si terrà il 22 novembre alle 12, presso l’Ambasciata polacca in Vaticano (Via dei Delfini 16, int. 7 – Roma), la conferenza stampa in occasione della firma dell’accordo di cooperazione tra l’Associazione Meter Onlus di don Fortunato Di Noto (http://www.associazionemeter.org/) e la Polizia della Repubblica di Polonia. Firmeranno l’accordo don Fortunato di Noto, fondatore e presidente Meter Onlus, e il capo della Polizia polacca, Jarosław Szymczyk, alla presenza dell’ambasciatore di Polonia presso la Santa Sede Janusz Andrzej Kotański.