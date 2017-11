Giornata infanzia: Albano (garante) incontra studenti del liceo “Benedetto da Norcia” di Roma per presentare il progetto “Navigare in un mare di diritti”

In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia, Filomena Albano, garante per l’infanzia e l’adolescenza, incontra oggi i ragazzi del Liceo classico e delle scienze umane “Benedetto da Norcia” di Roma per presentare il progetto “Navigare…in un mare di diritti”, promosso dall’Autorità in collaborazione con l’associazione Lisca Bianca. “Il progetto – si legge in una nota – si propone, attraverso lo studio e la successiva divulgazione ‘tra pari’ della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e della adolescenza (Crc), di rendere i giovani protagonisti in prima linea del documento maggiormente rappresentativo dei loro diritti”. “Quest’iniziativa – commenta Albano – ci permette non solo di diffondere i principi della Convenzione tra i ragazzi, per renderli consapevoli dei propri diritti e protagonisti delle loro scelte, ma anche di manifestare loro il nostro impegno all’ascolto e alla loro partecipazione alle decisioni e alle iniziative che li riguardano”. “Nel progetto – aggiunge – ‘il navigare’ rappresenta una metafora della capacità di non arrendersi e di perseguire sempre l’obiettivo”. Partito ad ottobre da Palermo, il progetto dopo la tappa romana si sposterà in altre scuole del territorio nazionale. “In primavera poi, alla fine del percorso formativo – prosegue la nota – compirà un viaggio lungo le coste italiane con la ‘barca dei diritti’ per raccogliere tanti messaggi in bottiglia da portare all’attenzione della garante, così da rappresentare metaforicamente la voce dei ragazzi”.