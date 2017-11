Diocesi: Caltanissetta, domani mons. Russotto presiede le celebrazioni per la Virgo Fidelis all’abbazia di S. Spirito

Il vescovo di Caltanissetta, monsignor Mario Russotto, presiederà nella mattinata di domani, martedì 21 novembre, la messa nella festa della Virgo Fidelis, protettrice dell’Arma dei Carabinieri. La celebrazione eucaristica è in programma per le 10.30, presso l’Abbazia di S. Spirito in Caltanissetta. “Quando, nel novembre del 1949, Papa Pio XII istituì la giornata celebrativa – si legge in una nota – fu scelto per Maria il titolo di Virgo Fidelis, in analogia con il motto araldico dell’Arma ‘nei secoli fedele’, e il giorno 21 novembre, in ricordo di una battaglia combattuta durante la seconda guerra mondiale in Abissinia nel 1941, quando un intero reparto di Carabinieri sacrificò eroicamente la propria vita, tanto da ricevere l’onore delle armi da parte degli avversari al termine della battaglia e la medaglia d’oro al valore militare”. “Anche nel nostro territorio, particolarmente difficile, l’Arma dei Carabinieri – conclude la nota della diocesi nissena – è presidio di legalità, garanzia di trasparenza e di coerenza, e riferimento autorevole per l’intera società civile”.