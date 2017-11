Università Cattolica: oggi a Milano l’Open day lauree triennali e a ciclo unico per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori

Oggi l’Università Cattolica a Milano apre le porte agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori per l’Open day lauree triennali e a ciclo unico. A partire dalle 10.45 per tutta la giornata si susseguiranno le presentazioni delle otto facoltà milanesi: Scienze politiche, Giurisprudenza, Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, Economia, Psicologia, Scienze della formazione, Lettere e filosofia, Scienze linguistiche e letterature straniere. Interverranno presidi e docenti dell’ateneo e porteranno la loro testimonianza alcuni laureati in Università Cattolica, oggi affermati professionisti. Durante la giornata sarà inoltre possibile assistere ad incontri sulle tasse universitarie, sulle modalità e le tempistiche di ammissione ai corsi, fare visite guidate al campus e ai collegi, ricevere informazioni ai desk specifici su studio e lavoro all’estero, corsi in lingua straniera, opportunità di lavoro, borse di studio, attività sportive, supporto per studenti con disabilità, iniziative del Centro pastorale dell’ateneo. Saranno inoltre disponibili per colloqui di orientamento psicoattitudinali gli psicologi del Centro sull’orientamento e lo sviluppo socio-professionale. Info: www.unicatt.it