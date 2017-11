Televisione: Rai Vaticano, il 26 novembre il Papa in Myanmar al centro di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”

Un viaggio storico. Per la prima volta un Papa, Papa Francesco, in Myanmar, ex Birmania, il paese del premio Nobel Aung San Suu Kyi, e della persecuzione dei Rohingya, minoranza musulmana senza diritti e senza terra. Poi il Bangladesh, tra i poveri più poveri. È la copertina di “Viaggio nella Chiesa di Francesco” a cura di Massimo Milone, che propone una intervista al presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Gualtiero Bassetti, sulla “rivoluzione” della Chiesa di Francesco e le sue ricadute nella Chiesa Italiana.

Nella puntata, che andrà in onda il 26 novembre su Rai Uno alle ore 0,30, anche i nuovi compiti della Pontificia Accademia per la vita affidati dal Papa a mons. Paglia, presidente dell’Accademia, che sottolinea gli aspetti di comunione e promozione. E ancora. Aspettando il film di Wim Wenders su Papa Francesco, una mostra sui Papi e il cinema a Milano offrono un saggio dell’antica relazione tra cinematografo e Santa Sede. “Il cinema è fatto di luce e movimento – afferma mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede e studioso di cinema – ci aiuta a scandagliare l’animo umano e a fare emergere una storia che cerca un orizzonte di speranza”.

E dal Vaticano un appello: l’accesso alla rete deve essere un diritto umano perché può portare salute, istruzione e uguaglianza. Un ricordo poi di una terribile alluvione, che poco più di 50 anni fa, faceva esondare il fiume Arno a Firenze, attraverso le parole del card. Giuseppe Betori, ora arcivescovo della città fiorentina. E per finire un libro di Mons. Marchetto riflette su quale riforma dal Concilio Vaticano II a oggi ha coinvolto i Pontefici, la Santa Sede e la Chiesa tutta.

“Viaggio nella Chiesa di Francesco” è un programma a cura di Massimo Milone. Va in replica su Rai Storia il 3 dicembre alle ore 12. E per l’estero sui canali di Rai Italia. Regia di Nicola Vicenti.