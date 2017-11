Spiritualità: RnS, si è concluso ad Assisi il Ritiro nazionale sacerdotale

Si è svolto ad Assisi presso la Domus Pacis (Santa Maria degli Angeli) da lunedì 13 novembre a oggi, nell’ambito del calendario per il Giubileo d’Oro del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), il tradizionale Ritiro nazionale sacerdotale promosso dal RnS. Presenti circa 230 sacerdoti, diaconi e religiosi, intervenuti da tutta Italia e da diversi Paesi esteri. Il tema trattato quest’anno è stato la “’Compassione di Gesù’, vera guida e buon pastore”. L’obiettivo, come sintetizzato dal presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, Salvatore Martinez, favorire “un sacerdozio rinnovato per un servizio di misericordia nella Chiesa e per il mondo”. Predicatore del Ritiro nazionale di Assisi 2017 è stato mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. A tutti i presenti è giunta la vicinanza del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, il quale ha sottolineato come il “Vangelo della compassione di Gesù” sia “un tema caro a Papa Francesco e distintivo del ministero sacerdotale, nonché urgente per il contesto in cui viviamo”. “Siamo felici – ha dichiarato Martinez – di avere accolto e accompagnato un numero così elevato di sacerdoti, diaconi e religiosi che desiderano dare vigore spirituale al loro ministero, essere introdotti, accompagnati in esperienze di fede carismatica, esperimentare momenti di fraternità, di compassione e di servizio”.