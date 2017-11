Quirinale: il presidente Mattarella conferisce 30 onorificenze al Merito della Repubblica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti “per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella promozione della cultura, della legalità e per il contrasto alla violenza”, individuando, “tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. Si tratta di Umberta (detta Bettina) Basso, 77 anni (Battipaglia – Sa), Annamaria Berenzi, 52 anni (Brescia), Ilaria Bidini, 32 anni (Arezzo), Giuseppe Bove, 56 anni (Apice – Bn), Barbara Burioli, 48 anni e Rocco De Lucia, 50 anni (Cesenatico – Fc), Maria Vincenza Bussi, 66 anni (Pescorocchiano – Ri), don Ettore Cannavera, 73 anni (Serdiana – Ca), Francesca Romana Capaldo, 41 anni (Napoli), Riccardo Capeccia, 45 anni (Villanova D’Asti – At), Giovanni Coletti, 58 anni (Taio -Tn), Daniela Degiovanni, 65 anni (Casale Monferrato – Al), Greta Sole De Todaro, 31 anni, residente a Milano, Virginia Di Carlo, 25 anni (Druento – To), Teresa Di Francesco, 43 anni (Caserta), Giuseppe Dolfini, 88 anni e Silvia Terranera, 70 anni (Roma), Claudio Dutto, 63 anni (Riva del Garda – Tn), Gaetano Fuso, 41 anni (Calimera – Le), Christine Janssen, 61 anni (Bolzano), Maria Grazia La Selva, 42 anni (Campobasso), Delio Miorandi, 79 anni, Rovereto (Tn), residente in Germania, Gessica Notaro, 28 anni (Rimini), Patrizia Palanca, 64 anni (Ascoli Piceno), Luigi Panata, 68 anni, Gubbio (Pg), Maria Rita Pitoni, 57 anni (Rieti), Roberta Rizzo, 56 anni (nata a Nardò, Le, operativa a Rimini), Emanuela Sabbatini, 41 anni (Roma), Maria Antonietta Salvucci, 82 anni, (Reggello – Fi), don Paolo Felice Giovanni Steffano, 52 anni, (Baranzate -Mi).