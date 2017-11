Papa Francesco: premio Ratzinger, “la verità di Cristo non è per solisti”

“La verità di Cristo non è per solisti, ma è sinfonica: richiede collaborazione docile, condivisione armoniosa”. Lo ha detto il Papa, durante la cerimonia di consegna del Premio Ratzinger 2017, giunto alla sua settima edizione. “Ricercarla, studiarla, contemplarla e tradurla in pratica insieme, nella carità, ci attira con forza verso la piena unione tra di noi: la verità diventa così una sorgente viva di legami di amore sempre più stretti”, ha proseguito. “Ho accolto con gioia l’idea di allargare l’orizzonte del Premio per includervi anche le arti, oltre alla teologia e alle scienze ad essa naturalmente connesse”, l’apprezzamento di Francesco riguardo all’attività introdotta quest’anno: “È un allargamento che corrisponde bene alla visione di Benedetto XVI, che tante volte ci ha parlato in modo toccante della bellezza come via privilegiata per aprirci alla trascendenza e incontrare Dio. In particolare, abbiamo ammirato la sua sensibilità musicale e il suo personale esercizio di tale arte come via per la serenità e per l’elevazione dello spirito”. Infine, le congratulazione agli “illustri premiati” – il prof. Theodor Dieter, il prof. Karl-Heinz Menke e il Maestro Arvo Pärt – e l’incoraggiamento del Papa “alla vostra Fondazione e a tutti i suoi amici, perché si continuino a percorrere vie nuove e sempre più ampie per collaborare nella ricerca, nel dialogo e nella conoscenza della verità. Una verità che, come Papa Benedetto non si è stancato di ricordarci, è insieme, in Dio, logos e agape, sapienza e amore, incarnati nella persona di Gesù”. La cerimonia di consegna nella Sala Clementina si è conclusa don l’esecuzione musicale del “Pater noster” da parte del Maestro Arvo Pärt, che ha suonato al pianoforte appartenuto al Papa emerito. La voce bianca solista è stata preparata dall’Accademia di Santa Cecilia, mentre il Coro della Cappella Sistina, diretto dal Maestro Massimo Palombella, ha eseguito alcuni canti.