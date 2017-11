Papa Francesco: messaggio per equipaggio sottomarino disperso nell’Atlantico

Papa Francesco assicura la sua “fervente preghiera” per i 44 membri dell’equipaggio del sottomarino San Juan, dispersi da mercoledì scorso. È quanto si legge in un messaggio inviato, a nome del Papa, dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, all’Ordinario militare dell’Argentina, mons. Santiago Olivera, per l’equipaggio del sottomarino disperso nelle acque argentine dell’Atlantico meridionale. Nel messaggio, il Papa esprime la sua “vicinanza” ai familiari, alle autorità militari e civili del Paese “in questi momenti difficili” e apprezza “gli sforzi che si stanno facendo per ritrovare la nave”. Il messaggio papale si conclude con l’auspicio di “serenità spirituale e speranza cristiana in queste circostanze”, grazie alla materna intercessione della Vergine Maria, a cui Francesco affida il “santo popolo di Dio”.