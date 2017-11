Giovani: Roma, oggi il convegno “Scautismo e disabilità – situazione e prospettive”

Si svolgerà a Roma, oggi, presso la chiesa di Santa Maria dell’Orto in via Anicia, il convegno “Scautismo e disabilità – situazione e prospettive”. Sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione e ripartire con maggiori consapevolezze verso l’accoglienza di un numero sempre crescente di ragazzi con disabilità a cui proporre e far vivere al meglio l’esperienza Scout. Apriranno i lavori i commissari generali Michela Bertoni e Marco Platania. Interverranno Fortunata Folino, mons. Andrea Lonardo, Anna Contardi e per l’Associazione italiana Guide e Scout d’Europa cattolici Maddalena Fanti e Alberto Belloni e a conclusione dei lavori Antonio Zoccoletto, presidente dell’Associazione. L’invito è stato esteso alle altre Associazioni Scout presenti in Italia. Alla conclusione dei lavori verranno raccolti i vari spunti e prodotti degli atti che faranno da base di partenza alle proposte future, per rendere sempre più coinvolgente e formativa l’avventura Scout per ogni singolo individuo. “Ogni ragazzo che entra nei nostri gruppi è diverso e richiede un’attenzione ed un modo di essere avvicinato, dalle proposte specifiche, che si adattino alle sue qualità. Questo è tanto più vero per i ragazzi con disabilità, tanto a volte da mettere in crisi la nostra routine educativa”, chiarisce una nota.