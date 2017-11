Giornata mondiale poveri: Pozzuoli, domani Messa con il vescovo, preghiera ecumenica e pranzo con i bisognosi

Domani, domenica 19 novembre, in tutto il mondo si celebrerà la prima Giornata mondiale dei poveri. La Giornata si svolgerà anche a Pozzuoli e per volontà del vescovo, mons. Gennaro Pascarella, si terrà nella parrocchia di San Massimo e Santa Maria Goretti di Licola. Alle ore 12 si terrà la Santa Messa presieduta dal vescovo a cui seguirà una preghiera ecumenica e il pranzo insieme alle persone bisognose della zona.

“Il Papa ci invita ad aprire le nostre porte ai poveri – dichiara don Giuseppe Cipolletta, direttore della Caritas diocesana di Pozzuoli -; nella sua lettera ai fedeli di tutto il mondo, il Pontefice ci invita a non pensare ai poveri solo occasionalmente. Egli ci invita ad incontrarli e a stare dalla loro parte, ad aiutarli concretamente e capire le ingiustizie che sono causa di povertà”. Nella diocesi di Pozzuoli si stanno svolgendo varie iniziative: sabato scorso nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Soccavo si è svolto il “Pranzo dei Popoli”; domenica prossima, invece, ci sarà il pranzo alla mensa del santuario di San Gennaro a Pozzuoli.